В последние годы резко выросло число случаев депортаций россиян из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского правительства.

Так, в 2021 финансовом году (с 1 октября прошлого года по 31 сентября) из страны депортировали 80 российских граждан, в 2022-м — 68.

В последующие годы показатель начал резко расти. В 2023-м финансовом году из США депортировали 229 россиян, а в 2024-м — 464.

Больше всего депортаций пришлось на штат Калифорния. Следом за ним идут Филадельфия и Пенсильвания.

По данным СМИ, 28 марта из США в Каир вылетел третий с начала года депортационный спецрейс, на борту которого находилось несколько десятков россиян. Как утверждается, это уже седьмой с лета 2025 года рейс, на котором выдворяют россиян, получивших отказ в получении убежища. Как правило, после приземления в Каире депортированных отправляют в Москву, в редких случаях — в третьи страны. Их везут в наручниках и под охраной.