Группа россиян была депортирована из США в Иран сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в 2025 году. Об этом пишет RTVI.US со ссылкой на Национальный ирано-американский совет (NIAC).

В NIAC обратили внимание, что в опубликованных внутренних документах ведомства были зафиксированы решения суда о запрете выдворять в Иран граждан России, у которых не было оформленных иранских паспортов.

Приказ о депортации был получен ICE на фоне американо-израильских ударов по трем ядерным объектам Ирана в июне 2025 года. Общее количество иранцев, задержанных в США в том году, составило 577 человек.

Сообщается, что организацией депортации занимался исполнявший на тот момент обязанности директора миграционного ведомства Тодд Лайонс, а также другие высокопоставленные сотрудники ICE.

Как отмечает NIAC, в нескольких электронных письмах, касавшихся логистических вопросов, упоминалось участие в операции катарского спецназа для обеспечения внутренней безопасности «Лехвия».

Как минимум один сотрудник ICE в ходе операции тесно сотрудничал с секцией интересов Ирана при посольстве Пакистана, а руководство ведомства содействовало визитам директора этого отдела для встреч с задержанными. При этом чиновник добивался включения дополнительных лиц в списки для депортации, ссылаясь на гуманитарные соображения.

В последние годы число случаев депортаций россиян из США резко выросло. По подсчетам РИА Новости, в 2023-м финансовом году из страны депортировали 229 россиян, а в 2024-м — 464.