Метеорологическое лето в России будет на две недели длиннее календарного, в сентябре ожидается затяжное «бабье» лето. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1-2 градуса превысит климатическую норму», — написал Тишковец.

Он подчеркнул, что начало осени будет относительно засушливым с дефицитом осадков 20-40%.

Похожими на осень станут третья и четвертая неделя сентября— зачастят дожди, а температура приблизится к норме: ночью +7,1, днем +15,4.

«Таким образом, метеорологическая осень (среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже +15), которая по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придет только во второй половине текущего месяца, а значит, метеорологическое лето, как минимум, окажется длиннее календарного на 2 недели!» — почеркнул Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что температура выше нормы будет в основном на всей территории страны до 7 сентября.

Заметное понижение прогнозируется в Омской, Томкой, Новосибирской и Кемеровской областях. При этом, подчеркнул синоптик, понижение означает не холодную погоду, а прекращение 30-градусной жары. Отметки будут находиться в диапазоне +20 градусов.

Говоря о прошедшем лете, Тишковец отметил, что в Москве оно было неустойчивым, переувлажненным, но в среднем — умеренным. По словам синоптика, июнь и август оказались прохладнее нормы на 0,4 и 0,5 градусов, а и июль, напротив, ровно на 2 градуса превысил средние значения статистики. Осадков выпало 271 мм, что на 12% больше положенного за весь сезон.