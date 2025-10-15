Жизненную ситуацию для оформления максимально востребованных налоговых вычетов запустили на официальном портале «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Новый сервис позволит узнать всю информацию о том, какие бывают виды налоговых вычетов, а также последовательно пройти все этапы их оформления, отметил Григоренко. Он подчеркнул, что жизненную ситуацию запустили в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом», — сообщил вице-премьер.

По его словам, новая функция упростит процедуру оформления налогового вычета, а также обезопасит россиян от передачи персональных данных ненадежным организациям, оказывающих услуги по заполнению налоговых деклараций.

До сих пор россияне подавали заявки на получение налогового вычета в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, куда автоматически подгружаются данные об уплаченных ими налогах за определенный период. Этот способ оформления заявок сохранится наряду с появившимся вариантом на портале «Госуслуги».

Налоговый вычет позволяет вернуть часть подоходного налога — например, при покупке недвижимости, оформлении ипотеки, оплаты лечения или образования. Его могут оформить те, кто проживает на территории России не менее 183 дней в году и платит налог на доходы физлиц.

В январе 2025 года в россияне получили возможность оформлять социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке без подачи декларации 3-НДФЛ и приложения пакета документов. С начала года повысились и размеры некоторых вычетов — например, при получении вычета на себя (за оплату обучения, лечения, покупку лекарств или уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию), вычет будут рассчитывать из суммы в 150 тыс. рублей вместо прежних 120 тыс. рублей — и налогоплательщик может вернуть до 19,5 тыс. рублей.

В августе 2025 года МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества, при которой преступники стали выводить налоговый вычет на свой счет. В ведомстве сообщили, что злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и подают заявку на получение налогового вычета, после указывают свои реквизиты для получения средств.