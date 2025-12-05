Банк России с 8 декабря 2025 года снимет ограничения на перевод денег за границу для россиян и граждан дружественных стран, сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ объяснили такое решение «стабильной ситуацией на валютном рынке».

При этом до 7 июня 2026 года ограничения сохраняются для граждан недружественных стран. Те из них, кто работает в России, смогут отправлять за рубеж сумму своей заработной платы. Нерезиденты, не работающие на территории страны, а также юридические лица из таких государств вовсе не смогут выводить деньги за границу. Исключение — иностранные компании, находящиеся под контролем российских физических и юридических лиц.

ЦБ подчеркивает, что указанные ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранным инвесторам, которые вкладываются в российский финансовый рынок. Они могут выводить средства со счетов типа «Ин» на зарубежные счета.

Помимо этого, банки из недружественных стран могут переводить рубли через корреспондентские счета или открытые российские кредитные организации, если счета плательщика или получателя открыты в зарубежных банках.

Впервые ЦБ ограничил переводы средств за границу в конце марта 2022 года. Изначально лимит составлял $5000 в месяц, а к концу июня 2022-го он достиг $1 млн в месяц. Также было установлено ограничение на перечисления через системы денежных переводов — в месяц оно составляет не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом в июне 2022 года россияне вывели за рубеж максимальный с 2008 года объем валюты.

В последний раз ограничения ЦБ РФ продлевались в сентябре 2025 года. Тогда регулятор сообщал, что они будут действовать с 1 октября 2025-го по 31 марта 2026-го.