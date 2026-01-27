Россияне нарушили многолетнюю традицию закупаться аптечными антипохмельными средствами накануне Нового года: на этот раз обычный взлет спроса на эту продукцию вместо декабря произошел в начале января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные маркетинговой компании DSM Group.

Пик продаж средств для снятия симптомов похмелья пришелся на период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года: за это время было продано 65,8 тысяч упаковок таких препаратов — на 28% больше, чем в те же даты годом ранее.

Раньше россияне обычно запасались антипохмельными средствами в предновогодние дни, но в последнюю неделю 2025 года — с 22 по 28 декабря — их продажи были ниже не только январских, но и прошлогодних за аналогичный период (на 0,6%).

На второй неделе 2026 года спрос на антипохмельные средства резко снизился — на 40% по сравнению с первыми январскими днями, — но при этом оказался на 5,9% выше показателей за вторую неделю 2025 года.

Внушительный рост продаж антипохмельных препаратов год к году произошел в денежном выражении: за четыре недели на стыке 2025/2026 (предпраздничную и праздничные) россияне потратили на их покупку 96,4 млн рублей — на 42% больше, чем в аналогичный период 2024/2025.

«Такая динамика продаж в деньгах связана прежде всего с ростом за год среднего чека за пачку почти вполовину», — поясняет «Ъ».

Например, продажи трех самых популярных средств этого сегмента — «Алка-Зельтцера», «Биотредина» и «Метадоксила» — за 2025 год в денежном выражении выросли на 36%, сообщил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С учетом многочисленных БАДов того же назначения прирост составил почти 24%.

При этом в целом, даже с учетом околоновогоднего всплеска покупательской активности, интерес россиян к средствам от похмелья постепенно снижается — в том числе, вероятно, вслед за потреблением алкоголя. Накануне появилась статистика Росалкогольтабакконтроля за 2025 год: розничные продажи спиртных напитков в России упали на 9,3% и достигли минимума за последние 8 лет.

Кроме того, по словам Беспалова, спрос на антипохмельные средства может сокращаться из-за того, что россияне пытаются бороться с негативными последствиями употребления алкоголя другими средствами — например, с помощью энтеросорбентов (кишечных адсорбентов) типа активированного угля, «Полисорба», «Энтеросгеля» и «Смекты».

В последнюю неделю 2025 года продажи этих средств заметно увеличились:

на 11% по сравнению с предыдущей неделей,

на 10% по сравнению с последней неделей 2024 года.

Нетипичный для России декабрьский спад продаж произошел и на розничном рынке спиртных напитков. Замглавы Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев связал это в первую очередь с подорожанием алкоголя — за счет повышения акцизов и минимальных розничных цен на конкретные категории. Например, за 2025 год продажи водки сократились на 27 млн литров в натуральном выражении.