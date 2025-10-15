Около 67% россиян назвали пять-десять лет допустимой разницей в возрасте между мужчиной и женщиной, которые хотят завести отношения или заключить брак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.

20% опрошенных заявили, что «возраст не имеет значения». 7% респондентов заявили, что их бы устроил разрыв в 15 лет и только 3% согласились с еще большей разницей.

Для представителей старших поколений большая разница в возрасте (15-20 лет) «воспринимается скорее как проблема, чем норма», отмечают социологи.

К сценариям, в которых мужчина старше женщины, общество относится более терпимо. 78% считают такой расклад приемлемым. 23% оценивают это нормально, 55% — допустимо, но нежелательно. 16% респондентов называют неприемлемым.

Как отмечает ВЦИОМ, для мужчин молодая партнерша символизирует статус и власть, тогда как для женщины это становится «репутационным риском». Общество может обвинить ее в расчете или несерьезности, отмечают эксперты.

Около 82% опрошенных женщин сообщили, что почти никогда не рассматривают возможность отношений с партнером младше себя. Среди мужчин такой позиции придерживаются 60%. При этом еще 35% представителей сильного пола заявили, что не против встречаться с молодой девушкой.

Кроме того, пары, в которых женщина старше, осуждаются обществом чаще, уточняют социологи. Нормальной такую ситуацию назвали 13% опрошенных. нежелательной, но допустимой посчитали 46% россиян, а неприемлемой — 33%.

Эксперты центра добавили, что в свою очередь у молодежи есть запрос как на равенство и симметричность в паре, так и на толерантность к разнообразию жизненных сценариев и свободу выбора.

Ранее сообщалось, что женщины, так же как и мужчины, склонны выбирать более молодых партнеров для романтических отношений. По данным исследования, они считают их «более привлекательными, по крайней мере, после первого знакомства». В опросе участвовали около шести тысяч человек, которые участвовали в свиданиях вслепую.

Исследователи предположили, что женщины могут быть заинтересованы в молодых партнерах до тех пор, пока не обнаружатся «недостатки мужской молодости». Однако существует и альтернативное мнение: с увеличением уровня гендерного равенства в обществе уменьшается разница в возрасте между партнерами.