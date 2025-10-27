Согласно исследованию платформы онлайн-опросов «Кукушка», граждане России в среднем закладывают не более 3 тыс. рублей в месяц на уход за домашними питомцами. С результатами опроса, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек, ознакомилась «Лента.ру».

Более половины респондентов (66%) отметили, что у них есть кошка, еще 23% рассказали, что живут с собакой. 6% от общего числа сообщили, что держат обоих питомцев.

Чуть меньше половины (42%) признались, что на уход за кошкой или собакой они тратят около 1-3 тыс. рублей ежемесячно. 25% респондентов назвали сумму в 1 тыс. рублей, у 22% сумма варьируется от 3 до 7 тыс, у 8% — от 7 до 15 тыс. Только 3% рассказали, что у них уходит более 15 тыс. рублей в месяц на содержание питомца.

Большая часть опрошенных написали (31%), что самая трудная часть заботы о домашнем животном — это расходы на корм и лекарства и лечение. 28% же рассказали, что труднее всего им дается убирать лоток, очищать квартиру от шерсти и грязи, которые приносит животное.

При этом 15% респондентов выделили поездки к ветеринару, 9% назвали трудоемкими ранние прогулки, 7% — испорченную мебель и 5% пожаловались на громкие звуки — лай или мяуканье. Лишь 5% от общего числа опрошенных не испытывают никаких проблем при уходе за кошками и собаками.

Товары для питомцев, согласно исследованию, чаще всего покупают в зоомагазинах — 47% опрошенных. Еще 28% предпочитают онлайн-маркетплейсы, а 18% сетевые супермаркеты.

Опрос «Кукушки» также показал, что самый главный критерий при выборе корма — это его качество и состав. На них обращают внимание 36% респондентов. Для 28% опрошенных владельцев главным ориентиром является цена. 13% покупают питание, исходя из советов ветеринаров, 10% прислушиваются к отзывам в интернете, 8% — следуют рекомендациям друзей и знакомых. Лишь для 3% ключевым фактором становится известность бренда, а акции и скидки для 2%.

Большинство опрошенных хозяев домашних животных предпочитают давать им в качестве лакомства палочки и паучи (43%), натуральные продукты дают 35%, остатки со стола — 19% и еще 3% не дают животным ничего кроме корма.

