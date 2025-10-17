24-летний российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Броюинз». Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу «Вегаса».

Это был шестой гол россиянина в этом сезоне, он вышел на единоличное первое место в снайперской гонке.

За сезон пять шайб забил Марк Шайфл их «Виннипег Джетс», Коул Кофилд из «Монреаль Канадиенс», а также и Шейн Пинто из «Оттава Сенаторз».

13 октября Дорофеев был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Россиянин отметился хет-триком в стартовой игре сезона для «Вегаса».

В прошлом сезоне в 82 матчах нападающий набрал 52 (35+17) очка при показателе полезности «+2».

В НХЛ Дорофеев дебютировал «Вегас Голден Найтс» в октябре 2021 года, в матче с «Сиэтл Кракен». После этого нападающего отправили в «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ. Первые очки в НХЛ россиянин набрал в марте 2023 года, забросив шайбу и отдав результативную передачу в матче против «Сент-Луис Блюз».