В Уфе конфликт между местными жителями может обернуться уголовным преследованием для молодого человека, защитившего девочку-подростка от нападения. Инцидент произошел днем 17 марта во дворе дома на улице Шафиева, сообщает Telegram-канал «База».

Мужчина 1982 года рождения подошел к несовершеннолетней, пытался заговорить, начал прикасаться и попытался отобрать телефон. На это обратил внимание молодой человек 2001 года рождения по имени Роман: пристававший к девочке пнул машину его отца.

Увидев, что неизвестный пристает к ребенку, Роман попытался отогнать его угрозами. Когда это не помогло, он взял металлический прут и несколько раз ударил мужчину.

Очевидцы вызвали полицию, но, по их словам, стражи порядка приехали только через полтора часа — к тому времени участники конфликта уже разошлись. Жители двора позже рассказали, что пристававший к девочке мужчина был в нетрезвом состоянии и раньше появлялся в этом районе.

После случившегося пострадавший написал на Романа заявление в полицию. Тот вместе с отцом тоже обратился в отдел со встречным заявлением, подробно описав приметы мужчины и его действия в отношении подростка.

