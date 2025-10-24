Отдыхавший на острове Бали турист из России впал в кому предположительно после отравления метанолом. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на друзей мужчины.

По данным издания, житель Тамбова Андрей Бородин был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и пятый день остается без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ночь на 24 октября его состояние стабилизировали.

Друзья туриста считают, что он мог отравиться метанолом, однако этот диагноз еще не подтвержден. Ранее медики предполагали у Бородина некую инфекцию, пишет Инфо24.

Текущее лечение обошлось семье россиянина в 1,5 млн рублей. На транспортировку мужчины в Россию, по предварительным данным, требуется 20-25 млн, которых у родных пострадавшего нет. Минздрав России уже связался с семьей пострадавшего, сообщает издание.

В середине октября в одной из вилл на Бали нашли обнаженное тело российского туриста. Мужчину опознали как 27-летнего гражданина России с инициалами З. Д. Россиянин должен был выселиться 13 октября, но продлил свое проживание еще на день, а затем перестал выходить на связь. При этом дверь была заперта изнутри и в помещении горел свет.

15 октября его номер вскрыли. Турист лежал без одежды на полу, рядом с телом нашли использованные средства от комаров, флакон витаминов, минеральную воду и рассыпанные семечки. Следов борьбы и насилия следователи не обнаружили.