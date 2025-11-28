2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омской области Георгия Тыркова к 8,5 года лишения свободы. Он обвиняется в госизмене и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба суда в телеграм-канале.

Согласно материалам дела, в 2022 году он, будучи еще несовершеннолетним и находясь за границей, написал в интернете комментарий, содержащий призыв к террористической деятельности и ее оправдание. Поводом для этого, по версии суда, стало недовольство действиями президента России Владимира Путина и проведением специальной военной операции (СВО).

Кроме того, по данным следствия, в 2022-2023 годах Тырков неоднократно переводил деньги на счета организаций, финансирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Обвинение квалифицировало эти действия как финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Суд учел, что на момент совершения первых преступлений Тырков был несовершеннолетним, и назначил ему в общей сложности 8,5 года исправительной колонии общего режима, а также на два года лишил права заниматься публичной деятельностью в интернете и что-либо там публиковать. Приговор в законную силу не вступил.

В октябре в четырех регионах России прошли задержания подростков, большинству из которых предъявили обвинения в публичных призывах к терроризму, участии в деятельности террористической организации и подготовке к теракту.

Так, по данным Следственного комитета, 14-летняя жительница Башкирии в августе общалась с разными пользователями для «пропаганды деятельности террористической организации» и распространяла информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.

В Оренбургской области 15-летний подросток принял участие в деятельности международного движения, признанного в России террористическим. В переписке с одним из пользователей мессенджера он, в частности, высказывал намерение за деньги совершать поджоги.

В июне 2024 года несовершеннолетний житель Брянска опубликовал в телеграм-канале видео, содержащее признаки пропаганды и оправдания деятельности запрещенной террористической организации.

В Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. По версии СК, они получили инструкции в мессенджере.