В Анталье российскую туристку насмерть сбил катер для водных развлечений. Женщина отдыхала в Турции одна и погибла в первый день отдыха, передает Habertürk.

Трагедия произошла 24 сентября на пляже поселка Чамьюва в курортном районе Кемер. 42-летняя Линария Музипова заплыла за ограничительные буйки и оказалась на пути скоростного катера, буксировавшего парашют. Капитан судна на большой скорости налетел на женщину, не заметив ее. Очевидцы сразу вызвали спасателей и скорую помощь, но врачи констатировали смерть на месте.

Как пишет издание, капитана с владельцем компании, предоставляющей услуги водного спорта, задержали. Участок моря в месте происшествия временно закрыли, а деятельность базы приостановили. Тело туристки направили в морг Института судебной медицины в Анталье.

Родственники погибшей сообщили, что пока не знают, когда удастся вернуть ее тело на родину. Сейчас они занимаются оформлением необходимых документов. По данным тг-канала Shot, Музипова работала бухгалтером, у нее осталась 20-летняя дочь.

Накануне, 23 сентября, в турецкой Аланье туристический автобус столкнулся с маршруткой в районе Конаклы. В результате инцидента госпитализировали 18 россиян, двое из них попали в реанимацию.