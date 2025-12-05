46-летняя жительница Омска проведет три года в исправительной колонии общего режима за одобрительный комментарий по поводу атаки украинских дронов на один из регионов РФ. Об этом сообщает прокуратура Омской области на своем официальном сайте.

Дело женщины рассматривал Второй Восточный окружной военный суд. Ее признали виновной в оправдании терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма).

Максимальное наказание по этой статье — от 5 до 7 лет лишения свободы и запрет на определенную деятельность на срок до 5 лет, а также штраф на сумму до 1 млн рублей.

Обвиняемую приговорили к трем годам колонии общего режима и на три года запретили вести деятельность, связанную с администрированием сайтов, форумов и чатов в интернете и групп в соцсетях. Смартфон, с которого женщина написала комментарий, ставший поводом для ее уголовного преследования, был конфискован в пользу государства. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении омички было возбуждено с подачи управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Омской области. Его сотрудники установили, что в апреле 2024 года женщина прокомментировала опубликованную в социальной сети видеозапись с результатами атаки украинских беспилотников по одному из российских регионов. Суть ее отзыва сводилась к тому, что она одобряет действия ВСУ, направленные против России.

Около недели назад тот же суд приговорил другого жителя Омской области — Георгия Тыркова — к 8,5 года колонии общего режима за государственную измену и публичное оправдание терроризма. Из материалов дела следует, что в 2022 году россиянин, еще не достигший совершеннолетия, из-за границы опубликовал в соцсети комментарий, нарушающий российское законодательство. По версии суда, поводом для этой публикации стало недовольство, которое молодой человек испытывал в отношении политики властей РФ и действий президента страны Владимира Путина.

В ходе следствия выяснилось, что в 2022-2023 годах Тырков не раз переводил денежные средства организациям, занимавшимся финансированием Вооруженных сил Украины. В соответствии с приговором мужчине также запретили в течение двух лет заниматься публичной деятельностью в интернете и делать там какие-либо общедоступные публикации.