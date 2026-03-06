Список самых неудачных подарков к 8 марта возглавили весы, также косметика и одежда, выбранные без учета предпочтений женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса ювелирного холдинга Sokolov, который изучило РИА Новости.

Антирейтинг подарков к Международному женскому дню выглядят так:

напольные весы (62%),

одежда и косметика «без запроса» (60%),

низкокачественные вещи (58%),

абонемент в спортзал (55%),

кухонная техника (52%),

посуда (45%),

нижнее белье, подаренное без обсуждения (42%),

готовые подарочные наборы (40%),

антивозрастные средства (38%).

В список желаемых подарков вошли украшения, нужная техника, деньги и помощь в погашении кредита. При этом лишь 22% опрошенных россиянок готовы принять цветы в качестве главного подарка, еще 19% предпочли бы поужинать в ресторане, получить билеты в поездку или на концерт.

Исследование также показало, что 23% опрошенных пар выбирают подарок вместе. При этом 21% женщин заранее конкретно говорят, что хотели бы получить или отправляют партнеру список желаемых подарков (15%). Отмечается, что 18% девушек просят деньги и выбирают подарок сами. Только 14% готовы к любому сюрпризу.

В Sokolov подчеркивают, что 8 марта становится своеобразной проверкой отношений на прочность — более 50% опрошенных женщин считают, что подарок отражает уровень заботы мужчины и серьезность его намерений. Еще 28% признались, что следят за внимательностью партнера в этот день. При этом каждая пятая женщина ответила, что не воспринимает 8 марта как маркер надежности отношений.

Более половины мужчин рассказали, что дарят подарки на 8 марта в большей степени из-за общепринятых норм. На момент опроса две трети опрошенных еще не решили, что будут дарить.

Исследование также показало, что мужчины все еще считают цветы ключевым символом праздника, однако лишь 42% респондентов считают, что букет может быть единственным подарком. 12% мужчин признались, что все зависит от стоимости.

Аналитики зафиксировали, что первыми мужчины поздравляют своих возлюбленных, а лишь потом мам, сестер, дочерей и бабушек. Отмечается, что 61% опрошенных поздравляют коллег, а 23% — подруг.

Согласно опросу, результаты которого привела в конце февраля «Газета.ru», в топ самых желанных подарков для российских женщин на 8 марта вошли цветы (31% опрошенных), поездка или другая активность (28%), оплата счетов за коммуналку и погашение кредита (19%).

В разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «печальным» тот факт, что на третьем месте расположилась оплата долгов. Она отметила, что властям стоило бы «снизойти до такого подарка» не только для женщин, но и вообще для всех семей.