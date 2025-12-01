Доходы 100 крупнейших оружейных компаний в 2024 году достигли рекордных 679 млрд долларов, что на 5,9% больше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

В исследовании отмечается, что главные бенефициары — это европейские и американские концерны, которые нарастили выручку на фоне конфликтов между Москвой и Киевом, а также Израилем и ХАМАС. Кроме того, такие показатели связаны еще и с тем, что многие государства увеличили объем оборонных расходов, уточняется в отчете.

Согласно данным SIPRI, российские компании увеличили показатели на 23%, несмотря на санкции, а Китай впервые за годы показал спад из-за коррупционных скандалов.

Аналитики отмечают, что 2024 год стал переломным — впервые с 2018-го все пять мировых лидеров отрасли одновременно показали рост. Эксперты связывают это с эскалацией конфликтов и общим ростом военных бюджетов по всему миру.

Благодаря этому оружейные компании стали расширять заводы, открывать новые производственные линии и скупать конкурентов. Однако есть и проблемы — эксперты предупреждают о растущих проблемах с поставками комплектующих и сроками выполнения заказов.

США и Европа

Американские концерны заработали 334 млрд долларов — плюс 3,8% за год. Из 39 компаний США в рейтинге 30 показали положительную динамику. Среди лидеров — Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

Однако у этого есть и обратная сторона, отмечает SIPRI: из-за увеличения количества заказов начались задержки на производстве, а также перерасходы бюджетов. Из-за этого начались проблемы с реализацией таких ключевых программ, как разработка и создание самолета F-35, подводной лодки класса Columbia и межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Европейские компании показали впечатляющий рывок — до 151 млрд долларов (плюс 13%). Из 26 фирм в топ-100 выручка выросла у 23.

Абсолютный рекордсмен — чешская Czechoslovak Group, которая увеличила показатели на 193%, заработав 3,6 млрд долларов. Львиную долю принесли поставки оружия и боеприпасов для Украины, в первую очередь в рамках правительственной инициативы по закупке артснарядов.

Кроме того, в списке указана и украинская госкомпания Ukrainian Defense Industry, чья прибыль достигла 3 млрд долларов (рост за год составил 41%).

При этом ЕС сталкивается с дефицитом критически важных материалов. В частности, до 2022 года Airbus и французская Safran закрывали половину потребности в титане российскими поставками, теперь приходится искать новые источники.

Ранее французская Thales и немецкая Rheinmetall уже сообщали, что китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов грозят удорожанием производства.

Россия и азиатские страны

Выручка российских компаний за 2024 год составила 31,2 млрд долларов (рост — 23%), сообщает SIPRI, уточняя, что это произошло на фоне санкций, которые создали дефицит импортных компонентов. Аналитики уточняют, что такие показатели связаны с возросшим внутренним спросом, при этом признавая, что российская промышленность «оказалась куда устойчивее, чем многие прогнозировали».

В исследовании также говорится, что азиатско-тихоокеанский регион стал единственным, где показатели упали — до 130 млрд долларов (минус 1,2%). Это связано с Китаем, где восемь компаний из топ-100 потеряли в общей сложности 10% выручки. Хуже всего ситуация у NORINCO, крупнейшего производителя наземной техники, падение оборота которого составило 31%. Причина — волна коррупционных скандалов, из-за которых крупные контракты заморозили или отменили.

При этом у соседних с КНР стран ситуация иная, говорится в исследовании.

Например, пять японских компаний нарастили выручку на 40% до 13,3 млрд долларов, четыре южнокорейских — на 31% до 14,1 млрд долларов. Флагман Южной Кореи Hanwha Group заработала на 42% больше, причем свыше половины — на экспорте.

Турция, страны Ближнего Востока и новички

В исследовании SIPRI обращается внимание на то, что впервые в топ-100 попали сразу девять компаний с Ближнего Востока — их общая выручка составила 31 млрд долларов, рост — 14%.

Три израильские фирмы заработали 16,2 млрд долларов (плюс 16%). При этом конфликт в Газе и международная критика никак не отразились на спросе. Исследователи отмечают, что многие страны продолжили размещать заказы у израильских производителей в течение всего 2024 года.

Кроме того, усилились позиции Турции — ее пять компаний заработали за прошлый год 10,1 млрд долларов (рост — 11%).

Несколько стран впервые заявили о себе в топ-100 или укрепили позиции:

Индия: три компании заработали 7,5 млрд долларов, прибавив 8,2% благодаря внутренним заказам.

Германия: четверка производителей увеличила выручку на 36% до 14,9 млрд долларов. Спрос вырос на системы ПВО, боеприпасы и бронетехнику.

SpaceX: компания Илона Маска дебютировала в рейтинге, более чем удвоив военные контракты — 1,8 млрд долларов.

Индонезия: первый представитель из этой страны — компания DEFEND ID с выручкой 1,1 млрд долларов (рост 39%).

Как отмечается в отчете, аналитики ожидают продолжения роста на фоне сохраняющихся конфликтов и увеличения военных бюджетов. Однако уже сейчас наблюдаются тревожные сигналы: проблемы с поставками, нехватка специалистов, геополитические риски в цепочках снабжения.