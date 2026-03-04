Четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет и один родитель отравились парами хлора после отдыха в комплексе в Челябинске, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным ведомства, несовершеннолетние почувствовали тошноту, головную боль, кашель, жжение в глазах и боль в горле. Мать одного из пострадавших рассказала 360.ru, что первые симптомы начали проявляться уже в первые минуты отдыха. Спустя примерно 10 минут они ощутили сильный запах хлора, от которого «резало глаза».

Отдыхающие обратились к администратору и попросили проверить вентиляционную систему в помещении. Представители банно-развлекательного комплекса сказали, что вентиляция не работает и предложили открыть окно для проветривания, утверждает женщина.

По словам собеседницы 360.ru, по возвращении домой ребенку стало хуже.

«У него открылся сильный сухой кашель, началась рвота, было головокружение и слабость. Рвало два дня», — рассказала женщина.

Прибывшие врачи скорой помощи предположили, что мальчик получил ротавирусную инфекцию. Врач из детской поликлиники также не связывал симптомы в отравлением хлором.

Затем женщина сама обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ожог конъюнктивальных мешков обоих глаз. Аналогичные симптомы — жжение в глазах, сухой кашель и рвота — проявились и у других детей. Одного из них госпитализировали, добавила она.

В декабре 2025 года 13 детей получили химические ожоги глаз из-за отравления хлором в бассейне футбольной спортшколы в Нерюнгри. Пострадавшим было от 11 до 16 лет, их состояние оценивали как удовлетворительное.

Работу бассейна приостановили до окончания разбирательства. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК.