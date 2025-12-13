В якутском городе Нерюнгри возбуждено уголовное дело после того, как 13 детей получили химические ожоги глаз из-за отравления хлором в бассейне спортивной школы по футболу. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел вечером 12 декабря во время занятий по плаванию в физкультурно-оздоровительном комплексе «Шахтер». Пострадавшие — дети от 11 до 16 лет.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, в больницу привезли 11 человек, еще двое приехали сами.

Прокуратура Якутии отметила, что медики диагностировали токсическое воздействие хлора и легкую степень химических ожогов глаз.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное, всех пострадавших отправили на домашнее лечение. Работа бассейна приостановлена до окончания разбирательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк заверил, что надзорные органы проведут тщательное расследование и примут меры для предотвращения подобных случаев.

В соцсетях появлялась информация, что отравление произошло после соревнований по плаванию, однако официального подтверждения этому нет.