Москва ведет диалог с Вашингтоном по разным линиям, это касается и завершения конфликта с Киевом, и российской дипсобвенности в США, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также сообщил, что вопрос об ужесточении выдачи американских виз будет обсуждаться с Белым домом.

О диалоге с США

«Мы с ними [с американской стороной] в полном контакте по разным линиям, диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности», — заявил Рябков.

Однако, отметил он, с реализацией этих договоренностей пока есть проблемы.

«Прошло больше месяца после Анкориджа, и не было и дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца не занимались целенаправленным скоординированным саботажем этих договоренностей», — добавил дипломат.

Основная проблема в этом направлении, продолжил Рябков, — это позиция «целого ряда влиятельных европейских столиц», которая заключается в «полном отрицании каких-либо установок на урегулирование» конфликта между Москвой и Киевом.

«Разумеется, все это негативным образом влияет на умонастроения в Киеве, не облегчает задачу продвижения по пути, определенному президентами в Анкоридже», — уточнил замглавы МИД России.

Об ужесточении выдачи американских виз

Рябков также высказался по поводу решения Госдепартамента США, согласно которому россияне смогут подавать документы на визу только в определенных консульствах за пределами страны (в частности, в Астане и Варшаве).

«Это крайне разочаровывающий и проблемный момент в наших отношениях. Мы, разумеется, будем ставить данный вопрос в контактах с американцами на различных уровнях. Такого рода действия совершенно не вписываются в логику, которую определили президенты. В канву улучшения двусторонних отношений, которая сложилась в последние месяцы, это тоже не укладывается», — сообщил дипломат.

Замглавы МИД России уточнил, что Москва в диалоге с действующей администрацией Белого дома изначально исходила из того, что различные «раздражители», куда попадает и визовая сфера, «будут отрабатываться интенсивно в рабочем режиме, без каких-либо увязок с другими вопросами».

«И сейчас, вопреки всем этим пониманиям, администрация пошла на этот глубоко разочаровывающий шаг. Мы надеемся, что решение будет пересмотрено», — добавил он.

О российской дипсобственности в США

Рябков рассказал, что в вопросе возвращения российской дипсобственности, которая находится в США, пока «сдвигов нет».

«Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение объектов нашей недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при Обаме, и при Байдене. Напомню, что изъятие первых объектов, защищенных дипиммунитетом, произошло под занавес президентства Барака Обамы», — напомнил дипломат.

В конце 2016 года США арестовали два российских объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Тогда администрация Барака Обамы утверждала, что Россия занималась хакерскими атаками, которые могли повлиять на исход президентских выборов в США в ноябре того же года. Согласно указу президента от 29 декабря 2016 года, против пяти российских организаций ввели санкции. Из США выслали 35 дипломатов, а доступ к двум российским загородным комплексам был заблокирован.

Об очередном пакете помощи Киеву

По словам Рябкова, Россия «с утра до ночи» изучает те пакеты помощи Украине, которые ей передают союзники.

«Убеждены в том, что это один из способов удержания администрации США на орбите стратегического противостояния с Россией. Никаких денег не жалеют, не гнушаются прямым воровством, я имею в виду изъятие доходов от замороженных суверенных активов Российской Федерации и других активов», — сказал он.

По его словам, Евросоюз сейчас придерживается собственного понимания, что допустимо, а что нет, демонстрируя «убожество» во внешней политике.