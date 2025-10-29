Компания РЖД отключила автоматическую галочку выбора постельного белья при оформлении билетов на сайте или в приложении, сообщили РИА Новости в «Федеральной транспортной компании» (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД»). Теперь пассажиры будут выбирать опцию вручную.

В компании подчеркнули, что при покупке билетов в поезда ФПК постельное белье не входит в цену билетов, поэтому его предлагают приобрести как отдельную услугу. Ранее отметка о покупке постельного белья выставлялась системой автоматически.

«С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром», — пояснили в ФПК.

В разговоре с РИА Новости представители компании пояснили, что мобильное приложение РЖД при оформлении билетов информирует пассажиров о возможности приобрести постельное белье как дополнительную услугу.

Если же пассажир отказался покупать постельное белье при оформлении билетов, система проинформирует его о том, что пользование матрасом, подушкой и одеялом, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.5.3650-20, без постельного белья не допускается. Однако в ФПК уточнили, что при необходимости белье можно приобрести за отдельную стоимость у проводника.

В начале октября компания сообщила, что в поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми. Такие места смогут приобрести только пассажиры, которые едут с несовершеннолетними — в ином случае система не позволит купить их.