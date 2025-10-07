В купейных вагонах РЖД теперь есть специальные места для пассажиров с детьми, сообщает пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале. Таких купе в поезде может быть от одного до двух, а места для детей при оформлении билетов отмечаются специальными пиктограммами.

Если в заказе нет пассажиров, которым не исполнилось 18 лет, система не позволит оформить билеты. Такие места предусмотрены только для вагонов-купе, в плацкарте по-прежнему нет специальных мест для семей с детьми.

В марте 2025 года перевозчики ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД», занимающееся перевозкой пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. — Прим. RTVI) сообщили, что для детей от 10 до 17 лет, имеющих российское гражданство, предусмотрена скидка в скидка 50%, которая применяется автоматически при покупке билета в купе двухэтажного поезда.

В мае РЖД ввели аналогичный сервис для многодетных в поездах южного направления. Для этих целей в каждом составе выделено два купе (восемь мест). Услуга доступна как для полного состава семьи, так и для его части. Обязательным условием является регистрация всех членов семьи в программе лояльности «РЖД Бонус» с присвоенным статусом «Большая семья». Проверка соответствия критериям происходит в автоматическом режиме.

В мае пассажиры РЖД добились компенсации за отсутствие в вагоне кондиционеров и электричества. Советский районных суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры взыскал с дочерней компании РЖД АО «ФПК» 275 тысяч в пользу пассажиров, которые более двух суток ехали в вагоне без электричества.