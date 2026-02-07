Начиная с марта 2026 года управляющие и газоснабжающие организации начнут прекращать подачу газа в жилые помещения за регулярные отказы жильцов от предоставления доступа к внутриквартирному оборудованию для планового осмотра и неоднократные нарушения правил его использования, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, вступающие в силу поправки призваны реализовать на практике ключевой принцип «безопасность — прежде всего».

«В случаях систематического игнорирования предписаний, использования неисправных или просроченных приборов, а также отказа в допуске специалистов для проведения проверок, газовые службы получат законное право, в целях минимизации угроз, выполнить отключение конкретной квартиры от газовой сети», — пояснил Кошелев.

Он назвал эту меру необходимой и оправданной, подчеркнув, что опасность, возникающая в связи с использованием газа в многоквартирном доме, представляет собой коллективный риск и не ограничивается рамками одной квартиры.

Депутат напомнил, что все газовое оснащение дома представляет собой единый сложный комплекс, где неисправность в любом звене создает потенциальную опасность для всех жильцов. Основной целью новых норм, как заявил Кошелев, является предотвращение обстоятельств, несущих опасность для множества людей.

К наиболее распространенным проблемам, выявляемым в ходе контрольных мероприятий, он отнес перекрытие вентиляционных каналов, монтаж декоративных элементов, препятствующих доступу к коммуникациям, и продолжение эксплуатации приборов с истекшим сроком службы, что значительно увеличивает вероятность возникновения утечки.

«Логично, что вовремя не обнаруженная коррозия трубопровода, износ соединительного шланга или поломка запорной арматуры способны стать причиной настоящей катастрофы», — констатировал депутат.

Он добавил, что расширение административных возможностей для служб — это не ужесточение регулирования как такового, а формирование действенного инструмента, призванного обеспечить безопасность и защитить права добросовестных граждан от последствий безответственного поведения отдельных лиц.