Военная операция США в Иране идет «с опережением графика», заявил в интервью CNBC американский президент Дональд Трамп.

«Это очень жесткий режим, один из самых жестоких в истории. Мы делаем свою работу не только для себя, но и для всего мира. И все идет с опережением графика», — сказал он.

Трамп отметил, что завершение конфликта зависит от многих факторов. В настоящее время ситуация, по его мнению, развивается «в очень позитивном направлении».

В разговоре с Fox News Трамп заявил, что в ходе операции США были убиты 48 военных и политических лидеров Ирана.

«Никто не может поверить в тот успех, который мы имеем, 48 лидеров умерли в одночасье», — приводит его слова журналистка телеканала Джеки Хайнрих на своей странице в соцсети Х.

В интервью The Atlantic Трамп заявил, что Иран предложил США возобновить переговоры. По словам главы Белого дома, он ответил согласием.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что трое американских военнослужащих погибли в ходе военной операции в Иране. Еще пятеро, как утверждается, были ранены.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что в результате атак Ирана на базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, погибли или получили ранения 560 американских военнослужащих.