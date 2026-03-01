Иран предложил США возобновить переговоры, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The Atlantic. По словам главы Белого дома, он ответил согласием.

«Они хотят поговорить, и я согласился на разговор, поэтому я буду говорить с ними. Им следовало сделать это раньше. Они могли предложить практичное и простое решение значительно раньше. Они слишком тянули слишком долго», — заявил Трамп.

Он не стал уточнять, состоится ли его разговор с представителями Ирана 1 или 2 марта. «Я не могу вам этого сказать», — ответил Трамп.

По словам американского лидера, некоторые из представителей Ирана, участвовавших в переговорах с США в последние недели, умерли.

«Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, потому что <…> это был большой удар», — пояснил Трамп.

Иран мог заключить сделку, и ему следовало согласиться на нее раньше, добавил глава Белого дома.

«Они слишком хитрили», — выразил мнение Трамп.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали ее проведение ракетной и ядерной угрозами, исходящими от республики. В ходе операции под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Убийство аятоллы осудил в том числе президент России Владимир Путин.

Корпус стражей исламской революции 1 марта объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля. В воскресенье СМИ сообщали о многочисленных пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана. Ударам подверглись военные и гражданские объекты в Израиле, а также военные базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы.

В Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что в ходе операции в Иране погибли трое американских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.