Первый замглавы фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в правительство России законопроект об усилении контроля за капремонтом многоквартирных домов. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Инициатива предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс сразу по трем направлениям: гарантийные сроки, видеофиксация хода работ и права жильцов при приемке.

Сейчас, как отмечает Гусев, закон устанавливает единый пятилетний гарантийный срок для всех видов капремонта. Законопроект предлагает разделить его в зависимости от типа работ: для крыш и фасадов — не менее 10 лет, для внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, отопление, газ, электричество) — не менее 7 лет, для остальных работ — не менее 5 лет.

Как следует из пояснительной записки, действующий единый подход не учитывает разную интенсивность эксплуатации конструктивных элементов здания, что ведет к их преждевременному износу.

Второй блок поправок обязывает регионального оператора вести фото- и видеосъемку всех этапов ремонта и публиковать материалы в государственной информационной системе ЖКХ и на собственном сайте. В инициативе особо оговаривается: фиксация должна охватывать в том числе скрытые работы и применяемые материалы, так как это позволит использовать записи в качестве доказательной базы.

Третий блок расширяет полномочия уполномоченного от жильцов. Согласно предложенной редакции статьи 189 Жилищного кодекса, такой представитель получит право проверять объем и качество работ, изучать договоры с подрядчиками, сметы и сертификаты на материалы, инициировать независимую техническую экспертизу за счет собственников — с последующим возмещением расходов виновной стороной при выявлении нарушений.

Помимо этого, он сможет вносить замечания в акт приемки и отказываться его подписывать до устранения недостатков. Региональный оператор и подрядчик при этом будут обязаны обеспечить представителю жильцов беспрепятственный доступ к месту работ и предоставить все запрошенные документы.