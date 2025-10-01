Прокуратура Курской области требует признать недействительным контракт на возведение мемориала «Курская битва» в поселке Поныри и взыскать с компании-застройщика более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» заключило контракт с ООО «Управление капитального строительства» на сумму 1 млрд рублей без проведения конкурса. При этом у компании-подрядчика не было ресурсов для выполнения работ, а для имитации деятельности она привлекала аффилированных субподрядчиков.

В результате подрядчик не завершил строительные работы — сумма неотработанного аванса составляет 299 млн рублей. Кроме того, есть задолженности по уплате обязательных платежей.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК) возбудили против должностного лица ООО «Управление капитального строительства», а против самого общества инициировали процедуру банкротства.

Мемориал «Курская битва» был открыт в поселке Поныри 23 августа 2023 года, в день 80-летия окончания битвы на Курской дуге. На торжественном мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим событием.

«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — отметил российский глава.

Он добавил, что Адольф Гитлер надеялся, что его танковые дивизии прорвут фронт, но они столкнулись с несгибаемой стойкостью советских солдат, и в результате его план провалился.

Кроме того, Путин отметил и участников военной операции на Украине, заявив, что они «сражаются смело, решительно».

«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — сказал он.

В рамках мероприятия были вручены награды «наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии»: золотые звезды Героя России получили лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев; звания Героя России был удостоен старший лейтенант Расим Баксиков; медаль «За отвагу» вручили ефрейтору Илье Гаврилову.

Источники «Ъ-Черноземье», участвовавшие в церемонии открытия мемориала «Курская битва», заявляли, что для большинства высокопоставленных чиновников и депутатов появления Путина на мероприятии стало неожиданностью.