Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался следователям, что брал взятки не только за сделки, связанные с фортификацией границы с Украиной, но и за работы на стройках в Мангушском районе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

С сентября 2022 года по август 2024-го Смирнов получил в виде «откатов» около 30 млн рублей.

Ранее против бывшего курского губернатора возбудили дело о получении крупной взятки и мошенничестве.

Смирнов заявлял, что брал деньги от компаний, строивших фортификационные сооружения в Курской области. Он также признался, что его экс-заместитель Алексей Дедов, проходящий фигурантом по этим делам, был вовлечен в схему, и дал показания против него.

Кроме того, экс-глава Курской области и его бывший помощник заключили сделку со следствием.

Весной 2025 года Смирнова и Дедова задержали по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов.

10 сентября суд продлил их арест на три месяца. В деле участвуют еще 11 человек, среди которых руководители «Корпорации развития Курской области», им вменяют растрату. Этот эпизод выделили в отдельное производство и передали в суд Курска для рассмотрения.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода, с мая по декабрь 2024 года. Он сменил на этом посту Романа Старовойта, который руководил регионом с 2018 года. В июле стало известно о том, что Старовойт покончил с собой после того, как его сняли с должности главы Минтранса России. В СМИ звучала версия, что он может стать фигурантом дел о хищениях госсредств при строительстве укреплений на границе.