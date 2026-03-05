Российские туристы застряли в аэропорту Мале и не могут улететь домой. Из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном на рейсы со стыковкой в ОАЭ не пускают нерезидентов, рассказала RTVI одна из пассажирок. Некоторым туристам продлевают отели и оформляют новые билеты, но уже через другие страны.

Одна из застрявших пассажирок, Олеся Наконечная, рассказала RTVI, что об отмене рейса узнала уже на пороге аэропорта. Она должна была лететь 5 марта транзитом через Абу-Даби. Однако в терминал ее не пустили, сообщив, что улететь смогут только резиденты ОАЭ.

«Самолет полетит, но без меня, — говорит она. — Я даже не могу поставить штамп об отмене рейса: меня просто не пускают к стойкам регистрации».

На связь выходит только агрегатор, через который туристка приобрела путевку — «Травелата». Он пообещал продлить проживание и выписать новые билеты.

«У меня нет другого варианта, кроме как возвращаться теперь 10 марта», — говорит Наконечная.

У входа в аэропорт уже собрался стихийный штаб из таких же потерянных путешественников. «У входа я встретила русскоговорящих девушек. Их четверо, одна беременна. Они должны были улететь три дня назад. Пришлось через туроператора перебронировать билеты, чтобы лететь через Китай. Их билеты стоили около 80 тысяч рублей. Это один из самых дешевых вариантов», — рассказала она.

Из-за войны с Ираном на Мальдивах застряли около 150 россиян, рассказали RTVI в генконсульстве России в Мале. Фактически у российских туристов есть два варианта. Первый: оформить возврат билетов и самостоятельно искать альтернативные маршруты возвращения в Россию. Второй: найти временное жилье и дождаться стабилизации обстановки и возобновления авиасообщения между Мале и аэропортами транзита.