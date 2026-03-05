Около 150 россиян оказались в «неопределенном положении» на Мальдивах из-за того, что воздушное пространство стран Персидского залива было закрыто. Об этом сообщили RTVI в генконсульстве России в Мале.

«По предварительным оценкам, в настоящее время порядка 150 граждан Российской Федерации находятся на Мальдивах в неопределенном положении в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран Персидского залива, через которые планировались стыковочные рейсы в Россию», — рассказали RTVI в диппредставительстве.

Как отметили в генконсульстве, в нынешних условиях у российских туристов фактически есть два варианта. Первый: оформить возврат билетов и самостоятельно искать альтернативные маршруты возвращения в Россию с учетом действующих ограничений на транзит через ряд ближневосточных хабов. Второй: найти временное жилье и дождаться стабилизации обстановки и возобновления авиасообщения между Мале и аэропортами транзита.

«Воздушное пространство над Мальдивской Республикой остается открытым, и покинуть страну возможно. Прямой угрозы жизни и безопасности российских туристов на Мальдивах нет. В связи с этим организация дополнительных или вывозных рейсов на данный момент не планируется», — добавили в генконсульстве.

Администрация аэропорта Мале предоставила VIP-лаунж внутреннего терминала для размещения пассажиров, которые не смогли найти на время ожидания вылета доступное жилье в столице или окрестных островах. Кроме того, авиакомпании обеспечивают пассажиров бесплатной водой и питанием, отметили в российском диппредставительстве.

5 марта глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что на Ближнем Востоке остаются около 20 тыс. российских туристов. По ее словам, застрявшие россияне обязательно будут возвращены, для этого могут подключить борт МЧС.

Ранее в посольстве России в Шри-Ланке рассказали RTVI, что возможность организации вывозных рейсов из этой островной страны, а также с Мальдив прорабатывается. Решение вопроса будет зависеть от количества российских граждан, добавили в российской дипмиссии.