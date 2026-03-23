В сети опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 в полете над Украиной. В случае подлинности этих кадров речь может идти о первом зафиксированном появлении такого самолета в составе украинских ВВС.

Видео впервые появилось в украинском Telegram-канале «Логово Alligatora», специализирующемся на авиации и беспилотниках. На кадрах виден самолет с характерным радиолокационным обтекателем на верхней части фюзеляжа, выполняющий горизонтальный полет в дневное время. Дата и место съемки не уточняются.

Russians are posting footage they claim shows likely a Swedish Saab 340 AEW&C long-range radar and control aircraft flying over Ukraine. pic.twitter.com/XkFZlok2B3 — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026

Издание The War Zone Wire отмечает, что подобные самолеты могли эксплуатироваться Украиной уже некоторое время: в апреле 2025 года сервисы отслеживания полетов фиксировали в районе Львова воздушное судно с позывным WELCOME, ранее замеченное у границ Польши и Венгрии. По их оценке, это мог быть калибровочный полет после поставки.

О передаче Украине двух самолетов Saab 340 Швеция объявила в мае 2024 года в рамках пакета военной помощи на сумму около $1,25 млрд. Тогда сообщалось, что подготовка персонала и инфраструктуры займет около года.

Самолет оснащен радаром Saab Erieye с активной фазированной антенной решеткой, способным обнаруживать воздушные и морские цели на дальности до 280 миль и сопровождать одновременно до 1000 воздушных и 500 наземных объектов. Экипаж из трех человек обрабатывает данные и может передавать их другим платформам.

Этот самолет расширит возможности украинской ПВО, в том числе за счет обнаружения низколетящих БПЛА, крылатых ракет и координации действий истребителей.