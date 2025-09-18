Певец Олег Газманов считает, что бизнесмен Геворк Саркисян, лишивший его семью всех накопленных сбережений, может уйти от ответственности. Об этом он заявил в интервью РЕН ТВ.

Артист рассказал, что ситуация с задержанием Саркисяна развивалась странным образом: после ареста его уже пытались отпустить на свободу. Решающую роль в том, что он остался под стражей, сыграло лишь возбуждение нового уголовного дела по заявлению другого потерпевшего.

Газманов опасается, что если у обвиняемого уже был шанс быть освобожденным, то в случае выхода он немедленно скроется в Соединенных Штатах.

«У меня опасения очень серьезные, что если они его могли выпустить, то <…> конечно, он сразу сбежит в Америку. Он гражданин не России, у него там весь бизнес», — цитируют артиста «Известия».

В связи со сложностями в рассмотрении дела, адвокат Газманова, Роман Кузьмин, сообщил о направлении ходатайства председателям Мосгорсуда. В своем обращении защита, подчеркивая безусловное уважение к суду, просит разобраться в происходящем с их делом и обеспечить соблюдение закона.

«Он за нос нас водил»

Газманов также раскрыл детали мошенничества, жертвой которого он стал. По словам певца, он познакомился с Саркисяном в 2016 году после того, как тот сблизился с младшим сыном артиста, Филиппом, став его партнером в бизнесе.

Благодаря этому бизнесмен вошел в круг доверия семьи Газмановых, и они стали регулярно общаться. Со временем Саркисян предложил артисту инвестировать в один из его проектов.

«Я инвестировать отказался. Я сказал, что я не бизнесмен, я артист, но он показал очень заманчивую перспективу, хорошие проценты. Я официально через банк перечислил, дал ему деньги на это дело», — отметил певец.

Сделка была оформлена на три года, по истечении которых Саркисян должен был вернуть основную сумму долга, а до того момента артисту регулярно начислялись бы проценты. Газманов подчеркивает, что эти средства были его многолетними сбережениями, которые он откладывал на обеспеченную пенсию.

Однако спустя шесть лет он не получил ни обещанных процентов, ни самих денег. Все это время на вопросы о возврате средств предприниматель отвечал уклончиво, ссылаясь на непреодолимые внешние обстоятельства.

«Потом, знаете, на сцене быстро время летит, шесть лет пролетело, я говорю: подождите, денег нет. И вот на сегодняшний день фактически он за нос нас водил, как выясняется», — констатировал Газманов.

Карьера и бизнес Саркисяна

Согласно информации РБК, Геворк Саркисян в прошлом работал в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, а впоследствии перешел в сферу инвестиционного бизнеса. Среди проектов, с которыми он был связан, издание приводит в пример детский парк профессий «Кидзания».

Кроме того, в 2017 году при его участии была создана платформа для цифровых грузоперевозок Fura. Соучредителем этой компании выступил Филипп Газманов — пасынок Олега Газманова, являющийся сыном супруги певца от ее предыдущего брака с Вячеславом Мавроди, младшим братом основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.

Согласно публикации StarHit, стартап Fura смог привлечь значительные инвестиции в размере 600 млн рублей в 2022 году. Финансирование поступило от венчурного фонда Fort Ross Ventures и группы частных инвесторов.

Как сообщает издание, учредители также вложили в проект собственные средства, и в первый год работы его прибыль достигала десятков миллионов долларов. Впоследствии партнеры запустили мобильное приложение, и в 2022 году, по данным экспертов, стоимость проекта якобы оценивалась в $70-80 млн.

Не инвестиции, а займ

Однако, со слов адвоката семьи Газмановых, эта успешная история имеет и другую сторону. Когда от Саркисяна потребовали вернуть одолженные у певца средства, тот, по утверждению Кузьмина, заявил, что не может этого сделать, поскольку потерял их, непонятно куда вложив. Юрист артиста настаивает, что эти средства были не инвестицией в проект, а личным займом.

По информации адвоката Газмановых, несмотря на российское гражданство, Геворк Саркисян постоянно живет в США, куда, как полагает юрист, и были выведены деньги семьи. После безрезультатных попыток вернуть средства Газмановы написали заявление в СКР, и против бизнесмена было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Его задержали в Москве, но после ареста суд первой инстанции отправил его в СИЗО, а затем апелляция изменила меру пресечения на домашний арест. Вскоре Саркисяна арестовали вновь — по второму делу о мошенничестве с друзьями Газманова на крупную сумму.

Адвокат семьи выразил опасения, что 24 сентября суд может снова смягчить меру пресечения до домашнего ареста, что даст обвиняемому возможность скрыться в США, где он постоянно проживает.