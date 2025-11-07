На Украине в отношении мэра Москвы Сергея Собянина было оформлено официальное подозрение в совершении уголовного преступления. Об этом сообщили в украинской службе безопасности.

Суть обвинения, выдвинутого спецслужбой, заключается в том, что глава российской столицы, по ее данным, якобы координировал процесс набора граждан через московские военные пункты отбора для последующего участия в боевых действиях.

Собянину инкриминируют нарушение, квалифицированное по статье о «пособничестве ведению агрессивной войны, совершенного группой лиц». В основе обвинения лежит совокупность норм Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 437.

Со стороны Службы безопасности Украины и правоохранительных органов на постоянной основе выдвигаются обвинения и объявляется розыск в отношении российских государственных деятелей, чиновников, представителей бизнеса и артистов.

В частности, в конце октября украинская спецслужба предъявила заочные обвинения Филиппу Киркорову. Поводом стали его выступления в Крыму и ДНР, которые, по версии СБУ, являются нарушением правил въезда на Украину.

В начале августа украинская прокуратура заочно инкриминировала губернатору Воронежской области Александру Гусеву противоправные действия. Основанием для обвинений стала его поддержка российских военнослужащих, задействованных в боевых действиях на территории Украины.

В июле появилась информация о том, что Украина объявила в розыск министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Кравцов разыскивается Службой безопасности Украины по обвинению в «оправдании действий России» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Набиуллина находится в розыске по линии Министерства внутренних дел Украины с января 2023 года по аналогичному обвинению в посягательстве на территориальную целостность.