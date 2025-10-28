Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила официальное заочное обвинение российскому артисту Филиппу Киркорову в связи с якобы нарушением им порядка въезда на территорию страны. В обвинительном заключении указано, что певец неоднократно посещал регионы, которые Украина считает своими.

Как следует из заявления, распространенного офисом генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, претензии к Киркорову возникли в связи с его выступлениями в Крыму и Донецкой народной республике.

В частности, речь идет об:

участии 18 марта 2021 года в митинге-концерте на московском стадионе «Лужники», где Киркоров публично поддержал включение Крыма в состав России;

посещении в 2022 году военного госпиталя в Феодосии с выражением поддержки российским военнослужащим;

выступлении в 2024 году в госпитале для военных в Горловке, а также доставке гуманитарной помощи.

Киркоров находится под украинскими санкциями с 2022 года, когда он был лишен всех государственных наград Украины. До этого ему запретили въезжать на территорию страны. В январе 2021 года артист обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в предательстве.

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода!» — говорил певец в беседе с «Московским комсомольцем».

Кроме того, 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал артиста ответственным за действия, которые, по мнению суда, подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Такие заочные обвинения стали регулярной практикой украинских правоохранительных органов в отношении российских публичных лиц. Одновременно с этим власти страны продолжают вводить новые санкционные ограничения против граждан и компаний, обвиняемых в сотрудничестве с Россией.