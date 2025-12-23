Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали организатора незаконной переправки военнообязанных граждан через границу на территорию Евросоюза, говорится в телеграм-канале ведомства ведомства. Для этого задержанный 62-летний житель Львова использовал нерабочую трубу газопровода, ведущую из Закарпатской области в одну из европейских стран.

По данным службы фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, которые мигрировали в ЕС.

«Находясь за границей, он подыскивал в «Тик-Токе» потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы», — сказано в сообщении СБУ.

Спецслужба выяснила, что за услуги организаторы брали по $10-15 тыс. с каждого уклониста.

Кроме того, в Одессе сотрудники СБ задержали сразу четырех фигурантов, которые организовали подпольный «трансфер» военнообязанных в Приднестровье. В состав преступной группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто.

В Полтавской области также разоблачили 48-летнего бывшего сотрудника полиции, который торговал фейковыми справками об инвалидности.

«Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов», — сказано в сообщении службы.

Как установило следствие, уклонистов сначала оформляли «на стационар» в местных медучреждениях, а после вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре задержаны двое безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в ЕС лесными тропами. Для маскировки уклонистов на местности фигуранты выдавали им камуфлированную одежду.

В СБУ отметили, что злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Под нее не попадают женщины, дети и мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году был снижен возрастной порог до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины сохранилась. В августе 2025-го украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны.