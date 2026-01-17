Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что стала гражданкой Австралии. Она выложила в соцсетях фото с соответствующим сертификатом.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — говорится в подписи к публикации.

Касаткина сообщила о получении австралийского ВНЖ в марте 2025 года. Тогда же бывшая первая ракетка России объявила, что будет выступать за Австралию.

Как отмечает РБК, сезон сложился для Касаткиной неудачно — она не завоевала ни одного титула, впервые с 2019 года у нее было больше проигрышей, чем побед. В активе 28-летней спортсменки 19 выигранных матчей при 22 поражениях на турнирах WTA.

Дарья Касаткина занимает 48-е место в мировом рейтинге, за свою карьеру она выиграла восемь турниров под эгидой WTA. В составе сборной России в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. В сентябре 2022 года Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта России. Она допускала смену спортивного гражданства, объясняя такое намерение неудобствами при выступлениях в нейтральном статусе.

В декабре российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что с 2026 года будет представлять Австрию на международных турнирах.