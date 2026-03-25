Измайловская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего москвича Станислава Берестового, обвиняемого в убийстве участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Лукин. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на столичное надзорное ведомство.

По данным следствия, в ночь на 14 апреля 2025 года Берестовой гостил у 33-летнего Лукина в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. Как пишет KP.RU, мужчины отмечали Вербное воскресенье и обсуждали различные телепроекты, выпивая спиртные напитки. В какой-то момент они «сцепились не на шутку» — Берестовой схватил кухонный нож и нанес Лукину более 50 колото-резаных ран шеи, груди, живота, спины и рук. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Что стало причиной конфликта, не уточняется. Берестовой при задержании потерял сознание, его госпитализировали с переломами на лице, порезами рук, ушибами и ссадинами и подключили к аппарату ИВЛ. Позже мужчину выписали из больницы и поместили под стражу.

Берестовой утверждал, что Лукин якобы первым проявил агрессию, в связи с чем ему пришлось защищаться. Вероятно, на этой версии событий он будет настаивать и в суде, отмечает KP.RU.

Источник портала в правоохранительных органах рассказал, что Берестовой просит, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Уголовное дело об убийстве направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, пишет «Лента.ру». Первое заседание назначено на 20 апреля.

Станислав Берестовой был участником КВН, а затем сценаристом сериалов на федеральных телеканалах, в том числе ситкома «Счастливы вместе».

Дмитрий Лукин был участником «Дома-2» с декабря 2016 года по март 2017 года.