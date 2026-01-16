В ночь на 16 января на остановке в центре Москвы произошел конфликт с применением травматического оружия. По данным телеграм-канала «112», стрельбу открыл 17-летний юноша. В результате пострадали четыре человека, включая самого стрелка.

Как пишет «112», группа мужчин неприлично вела себя в автобусе, что не понравилось 17-летнему пассажиру — он сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке в Таганском районе Москвы, где подросток достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Ранения получили три человека.

В ответ хулиганы набросились на несовершеннолетнего и избили его. На опубликованных «112» кадрах видно, как молодой человек падает на землю, получает несколько ударов ногами, затем поднимается и снова падает. Телеграм-канал отмечает, что несовершеннолетний также получил травмы и был госпитализирован.

Столичное управление МВД сообщало о задержании шести предполагаемых участников конфликта. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

Вечером 10 января житель села Кельчиюр Ижемского района устроил стрельбу возле жилого дома на Центральной улице, угрожая окружающим. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, нарушитель оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в сторону одного из них. Правоохранитель избежал прямого попадания, но получил ранение.

Полицейские применили против вооруженного злоумышленника табельное оружие. Он получил огнестрельное ранение в ногу и был госпитализирован. Следственный комитет отметил, что стрелок состоит под наблюдением врача-психиатра. В пресс-службе МВД по республике Ком назвали произошедшее «пьяным дебошем».