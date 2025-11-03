Семь альпинистов погибли, четверо получили ранения и еще четверо пропали без вести после того, как утром 3 ноября на базовый лагерь вершины Ялунг Ри (5630 метров) в Непале обрушилась лавина, пишет местная газета Kathmandu Post.

Заместитель суперинтенданта полиции округа сообщил, что среди погибших — трое американских граждан, двое непальцев, один канадец и один итальянец. По его словам, лавина застигла альпинистов и проводников в базовом лагере, когда они готовились к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг (6332 метра).

Спасательные работы на месте схода лавин долго не могли начать из-за ограничений на полёты в регионе Ролвалинг. Когда, наконец, было получено необходимое специальное административное разрешения на полёты вертолётов, приступить к поискам не позволили неблагоприятные погодные условия. В результате поисковую операцию решено было отложить из-за наступления темноты.

Схожая трагедия произошла в минувшие выходные в итальянских Альпах. Пятеро альпинистов из Германии погибли, попав под лавину на пути к вершине Чима Вертана в массиве Ортлер на севере Италии. Группа из семи человек в двух связках начала восхождение утром 1 ноября из деревни Зольда — известного горного курорта, расположенного в провинции Южный Тироль неподалеку от границы со Швейцарией.

По словам спасателей, лавина сошла на высоте более 3,5 тысячи метров и утащила альпинистов на несколько сотен метров вниз. Тела трех погибших — двух мужчин и женщины — удалось найти в тот же день, несмотря на сложные погодные условия. Еще двоих жертв стихии — отца и его 17-летнюю дочь — обнаружили утром 2 ноября. Двое членов группы выжили, но находятся в шоковом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Итальянские горноспасательные службы охарактеризовали ситуацию на склонах Ортлера как «чрезвычайно опасную» из-за высокого риска схода лавин на фоне недавнего обильного снегопада. Вершина Чима Вертана, превышающая 3,5 тысячи метров, считается одной из самых сложных для покорения в этом массиве. Местные власти напомнили, что нынешней осенью в период резкой перемены погоды там уже произошло несколько смертельных инцидентов.