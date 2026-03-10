Завершилась спасательная операция на месте обрушения крупнейшего в Индонезии мусорного полигона Бантаренбанг, сообщила глава местной спасательной службы Дезиана Картика Бахари. По ее данным, семь человек погибли, шестерых удалось спасти.

«Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой», — сообщила она.

Как рассказала Бахари, 8 марта спасатели нашли три тела, еще четыре — на следующий ден. В рамках операции использовались экскаваторы, поисковые собаки и беспилотники с тепловизорами. Среди жертв — водители грузовиков и владельцы продуктовых киосков на территории свалки.

Обрушение произошло после нескольких часов сильных дождей, передают местные СМИ. На фоне интенсивных осадков Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) объявило о проведении «операции по изменению погоды», в рамках которой используют вертолеты для «засеивания» облаков хлоридом натрия с целью стимулирования преждевременных осадков над морем.

Полигон Бантаргебанг находится в 25 километрах от Джакарты. Площадь свалки составляет более 110 гектаров и вмещает около 55 млн тонн мусора. Ежедневно туда свозят около 14 тыс. тонн отходов из Джакарты и близлежащих городов.

Как отмечает Associated Press, площадка до этого получала предупреждения о переполненности, а власти призывали ее руководство к работам по модернизации комплекса. В конце 2025 года правительство обозначило срок в два года для завершения проекта по переработке отходов в электроэнергию.

Мощные дожди нередко становятся причиной бедствий в Индонезии. Так, в декабре 2025 года на остров Суматра обрушились мощные муссонные осадки, усиленные циклоном. По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, за несколько дней погибли 1006 человек, еще 217 человек считались пропавшими без вести. Всего пострадали около 5,4 тыс. местных жителей.