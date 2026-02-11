Полиция Екатеринбурга изъяла семерых детей семьи из Таджикистана, которая жила в доме без мебели, воды и газа, сообщает портал E1.ru со ссылкой на местных волонтеров. В УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что проверяют законность их пребывания на территории России.

По словам волонтера, которая помогает семье, силовики изъяли детей, не дожидаясь, пока их родители вернутся с работы.

«[Отец] попросил подождать, пока прибежит с работы, это в получасе от его дома, но когда вернулся — никого уже не было», — рассказала женщина.

Согласно ответу пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, детей в сопровождении законных представителей доставили в территориальный отдел ОВД, где проверят законность их пребывания в России и дадут оценку условиям их проживания.

Как писал E1.ru, семья из Таджикистана живет в пустом деревянном доме, где нет мебели, воды и отопления. В ней семеро детей в возрасте от 5 до 16 лет, никто из них не ходит ни в школу, ни в детсад. Их отец Джамшут пояснил, что для этого нет нужных документов.

«Документы нужно оформлять, а мы с женой всё время работаем <…> У меня возможности нет, времени нет, чтобы ходить туда-сюда. За детский сад тоже надо платить. Старшему сыну 16 лет, пойду на работу — он дома остается с младшими, так и живем», — жаловался мужчина.

Джамшут имеет инвалидность — в 2015 году он попал под машину в Таджикистане и лишился ноги. Ему приходится работать на овощебазе, чтобы платить 25 тыс. рублей за аренду жилья. Жена мигранта подрабатывает уборщицей, оба оплачивают трудовые патенты. Выплаты и пособия на детей семья не получает из-за отсутствия российского гражданства.

Ранее в Госдуме попросили главу Следкома России и генпрокурора объяснить, почему детей мигрантов из Таджикистана, обвиняемых в изнасиловании четырехлетней девочки в Калужской области, за полгода не только не выдворили из страны, но даже не исключили из школы.