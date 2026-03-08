Родственники пассажиров и членов экипажа рейса MH370, исчезнувшего 12 лет назад, вновь призвали малайзийские власти не прекращать поиски. В годовщину трагедии 8 марта семьи погибших обратились к правительству с просьбой продлить контракт с глубоководной исследовательской компанией Ocean Infinity, чтобы дать шанс найти останки лайнера.

Boeing 777, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, бесследно пропал с радаров 8 марта 2014 года во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Эта катастрофа стала одной из самых загадочных в истории мировой авиации. Несмотря на многолетние усилия, обломки самолета так и не были обнаружены.

В марте прошлого года Малайзия достигла соглашения с Ocean Infinity о возобновлении поисков на принципах «no find, no fee» (без результата — нет оплаты). Согласно договору, компания должна была получить 70 миллионов долларов только в случае успешного обнаружения обломков.

Однако, как сообщило сегодня Бюро по расследованию авиационных происшествий Малайзии, две фазы поисков, продолжавшиеся в общей сложности 28 дней и охватившие более 7,5 тысячи квадратных километров дна Индийского океана, не принесли результатов.

Работы неоднократно прерывались из-за сложных погодных условий и состояния моря, а вторая фаза завершилась еще 23 января.

Представители группы Voice370, объединяющей семьи погибших, выражают опасение, что с учетом приближающейся зимы в Южном полушарии и ухудшения погоды Ocean Infinity физически не сможет возобновить поиски до истечения срока контракта в июне.

Они настаивают, чтобы правительство удовлетворило запрос компании на продление соглашения и предоставило аналогичные условия другим заинтересованным исследовательским фирмам. По мнению родственников, простое дополнение к контракту, продлевающее его срок без изменения основных условий, позволит продолжить поиски без задержек.

Ранее Ocean Infinity уже участвовала в поисковых операциях, однако значимых обломков найдено не было. В окончательном отчете малайзийских следователей, опубликованном в 2018 году, не содержится однозначных выводов о причинах катастрофы, хотя и не исключается версия, что самолет мог быть намеренно уведен с курса.