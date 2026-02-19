В школе Александровска семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Махонина, специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам.

На месте ЧП работают правоохранительные органы.

С начала 2026 года в России произошло сразу несколько случаев нападения подростков на учебные заведения. 22 января вооруженный ножом семиклассник ворвался в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан). Он взорвал несколько петард на разных этажах учебного заведения, затем набросился на 54-летнюю уборщицу и ранил ее в руку.

3 февраля произошло нападение на школу в Уфе. Девятиклассник ворвался в учебное заведение с ножом, петардами и пистолетом. Как пишет издание «Уфа онлайн», изначально предполагалось, что несовершеннолетний был вооружен пневматическим или страйкбольным оружием, однако впоследствии оказалось, что оно было «игрушечным».

Еще одно нападение произошло 7 февраля в Уфе. 15-летний подросток пришел с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. По словам очевидцев, он выкрикивал националистические лозунги, взрывал петарды и намеревался устроить поджог. Подростка задержали, в результате нападения пострадали шесть человек.