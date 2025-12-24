Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. В среду, 24 декабря, ему исполнилось 64 года.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения <…> Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье», — говорится в телеграмме, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

Путин указал, что под руководством Алиева Азербайджан «добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене».

В телеграмме также говорится, что российско-азербайджанские отношения «основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения». Путин выразил уверенность, что в дальнейшем эти отношения «будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества». Такой подход отвечает интересам российского и азербайджанского народов, подчеркнул президент.

Алиева также поздравил с днем рождения президент Беларуси Александр Лукашенко. В его поздравлении говорится, что Азербайджан «уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей», благодаря «политической мудрости и твердой воле» своего лидера.

Ранее в Кремле заявили, что ждут приезда Алиева на неформальный саммит лидеров стран СНГ 21-22 декабря в Санкт-Петербурге. К визиту азербайджанского президента готовились, «его учитывали во всех предновогодних мероприятиях», писал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. «Предварительное согласие было получено», — отметил журналист.

Незадолго до начала неофициального саммита лидеров стран СНГ стало известно, что Алиев не примет участие в мероприятии. В его администрации объяснили отказ от визита в Петербург плотным рабочим графиком. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся «абсолютно с пониманием» к решению Алиева. «Действительно, у всех глав государств очень-очень напряженные графики, тем более, в декабре, в преддверии нового года», — сказал он.

В августе Путин поздравил с днем рождения жену Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. В октябре азербайджанский президент позвонил российскому лидеру, чтобы поздравить его с днем рождения. Через два дня после этого разговора они встретились в Душанбе, где Путин рассказал о результатах расследования крушения лайнера AZAL в декабре 2024 года, в результате которого погибли 38 человек, 29 пострадали. Президент объяснил катастрофу работой российской ПВО на фоне атаки украинских беспилотников, а также заявил, что в связи с трагедией Москва выплатит компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном Путин назвал «кризисом эмоций». Он выразил надежду, что после окончательного завершения следствия страны «перевернут эту страницу» и смогут «пойти дальше и без всяких осложнений развивать контакты».

Песков после встречи лидеров в Душанбе заявил, что Москва и Баку продолжают «кропотливую работу», в том числе по освобождению россиян, задержанных в Азербайджане летом 2025 года.