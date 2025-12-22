Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) 22 декабря, сообщает издание Azertag со ссылкой на его администрацию. При этом в Кремле ранее заявляли, что ждут этого визита и готовятся к нему.

Причиной решения Алиева не участвовать в петербургском мероприятии назван его плотный рабочий график. В его администрации подчеркнули, что лидер Азербайджана регулярно присутствует на официальных саммитах СНГ и высоко оценивает роль сотрудничества между странами-участницами этого объединения, в том числе развития двусторонних отношений с ними.

В частности, 9-10 декабря 2025 года глава республики участвовал в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось в Душанбе. На полях этого мероприятия он встречался с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на этих переговорах обсуждались все «острые проблемы», включая ситуацию с задержанными в Баку гражданами России.

Отсутствие Алиева на состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Баку объяснили тем, что Азербайджан не входит в состав этой организации.

О том, что визит азербайджанского лидера в Петербург 22 декабря все же планировался, накануне сообщал Песков. «Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости. По его словам, Путин собирался отдельно пообщаться с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними общениями. В этом и ценность такого формата», — пояснял представитель Кремля.

В 2024 году Алиев тоже собирался участвовать в петербургском неформальном саммите лидеров стран СНГ, но передумал из-за крушения пассажирского лайнера авиакомпании AZAL. Он уже успел прибыть в Россию, но, узнав о случившемся, принял решение экстренно вернуться в Баку и во время обратного перелета позвонил Путину, чтобы сообщить об изменении своих планов.

Пашинян тоже не участвовал в прошлогоднем саммите: незадолго до мероприятия он заявил, что сделал тест на коронавирус и получил положительный результат, поэтому вынужден временно уйти на карантин.