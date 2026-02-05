Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал свою 450-ю победу в регулярных чемпионатах. В противостоянии с «Бостоном», завершившемся победой «Пантерз» в серии буллитов со счетом 5:4, российский вратарь отразил 25 бросков. Он стал голкипером, быстрее всех в истории лиги достигшим этой отметки.

Бобровскому понадобилось всего 793 матча, чтобы обойти легендарного Марка-Андре Флери, который затратил на это 816 игр. Теперь россиянин занимает восьмое место в общем списке самых побеждающих вратарей лиги, который возглавляет Мартин Бродо.

Помимо статистических достижений, Бобровский в последнее время привлекает внимание и своим бойцовским характером. В недавнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» голкипер стал участником первой с 2020 года вратарской драки в НХЛ. Инцидент произошел в третьем периоде, когда вратарь «Шаркс» Алекс Неделькович вмешался в стычку полевых игроков. Увидев это, Бобровский проехал через всю площадку к воротам соперника, сорвал с оппонента шлем и вступил в рукопашный бой. За свои действия оба голкипера получили по семь минут штрафного времени.

Сам Бобровский позже объяснил свой поступок тем, что действия Недельковича показались ему выходящими за рамки допустимого, и он счел необходимым немедленно вмешаться. Одноклубники высоко оценили поступок россиянина. В частности, форвард Мэттью Ткачук заявил, что самоотверженность “лучшего вратаря мира” придает команде уверенность.