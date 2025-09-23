Секретная служба Соединенных Штатов (USSS) проводит масштабную операцию по расследованию деятельности лиц, причастных к развертыванию электронного комплекса, который был обнаружен примерно в 55 километрах от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Согласно публикации The New York Times, основной функцией этого оборудования являлись прослушка и генерация радиопомех.

На фотографиях, обнародованных федеральным ведомством, видно, что помещения были заполнены многоуровневыми стеллажами, полностью укомплектованными серверным оборудованием и коммуникационными антеннами от пола до потолка.

Правоохранители конфисковали на месте свыше 100 тысяч SIM-карт и 300 серверных модулей, объединенных в высокопроизводительную сеть. Технический анализ показал, что эта система обладала способностью генерировать до 30 млн текстовых сообщений в минуту, а также выводить из строя базовые станции сотовой связи.

По информации Fox News, масштабная телекоммуникационная угроза была нейтрализована в трех округах штата Нью-Йорк.

Расследование предполагает две основные версии происхождения сети электронных устройств: возможная принадлежность иностранной разведывательной службе либо использование организованным преступным картелем. Как сообщает The New York Times, данные, обнаруженные на изъятых SIM-картах и серверах, позволили выявить первых подозреваемых.

Глава нью-йоркского отделения Секретной службы Мэтт МакКул заявил, что следствие проверяет, была ли целью злоумышленников дестабилизация работы Генассамблеи ООН и нарушение связи правительственных и экстренных служб во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк и прилегающие районы.

Как пояснил Маккул, информация о местонахождении нелегальной телекоммуникационной аппаратуры была получена Секретной службой в рамках параллельного расследования. Речь идет о серии анонимных телефонных угроз, поступивших весной 2025 года трем высокопоставленным представителям администрации США.

Это происшествие приобрело особую значимость на фоне проведения 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 9 сентября 2025 года и продлится до 8 сентября 2026 года. В работе форума принимают участие все 193 государства-члена ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Во вторник, 23 сентября, на сессии Генассамблеи выступает президент США Дональд Трамп.