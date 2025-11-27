Северная Корея ввела обязательное изучение русского языка в школах, начиная с 4 класса. Об этом сообщил сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном, глава Минприроды России Александр Козлов.

«Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса», — цитирует его «Интерфакс».

Козлов подчеркнул, что более трех тысяч школьников в России изучают корейский язык, для большинства из них он является вторым или третьим иностранным.

Русский язык традиционно входит в тройку самых изучаемых иностранных языков в КНДР, где его в настоящее время осваивают около 600 человек, добавил министр. В России, по его словам, программы по изучению корейского языка существуют в трех педагогических вузах, его выбрали 300 студентов.

Козлов сообщил, что в прошлом учебном году (2024-2025 годы) 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, преимущественно в Дальневосточный федеральный университет, МГИМО и РУДН. В основном они выбрали такие направления, как банковское дело, энергетика, медицина и геология.

«Например, 29 корейских геологов в этом году прошли курсы на базе российских геологических учреждений. Изучали такие направления, как поисковые и разведочные работы, методики лабораторных анализов, картографирование, работу с базами данных», — отметил он.

В 2026 году в КНДР начнет работу Центр открытого образования на русском языке при Педагогическом университете имени Ким Чхоль Чжу. Сейчас идет строительство здания для центра.

В августе чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью «Россия 1» заявил, что Москва и Пхеньян планируют вместе выпускать учебные пособия для корейских студентов и школьников на русском языке.

Он отметил, что в этом году русский язык стал обязательным предметом для изучения во многих средних учебных заведениях столицы Северной Кореи.