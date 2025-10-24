Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что боевое братство между Россией и Северной Кореей будет длится вечно. Об этом он сообщил на церемонии закладки фундамента Мемориального зала боевых заслуг северокорейской армии за рубежом.

«Годы боевого братства, которые ценой алой крови переросли в вековую дружбу, будут продолжаться еще более бурно и непрерывно. <…> Пхеньян всегда будет с Москвой. Наша дружба и солидарность будут длиться вечно», — цитирует его северокорейское агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын также выразил почтение участникам операции в Курской области, которые «в походе за справедливость и достоинство», своими жертвами и подвигами «создали бессмертные достижения перед временем, историей и будущими поколениями».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не забудет усилий Пхеньяна в борьбе с «современным неонацизмом».

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором», —сказал российский лидер во время переговоров с Ким Чен Ыном в Пекине.