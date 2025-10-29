В России следует учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера» для граждан, длительное время трудившихся в северных районах России. Письмо с таким предложением направила министру труда Антону Котякову глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Обращение есть в распоряжении RTVI.

По мнению депутата, присвоение звания следует установить для мужчин с трудовым стажем в районах Крайнего Севера не менее 35 лет, для женщин — не менее 30 лет, без подтверждения заслуг наградами. Согласно задумке Лантратовой, для таких ветеранов будет доступен весь перечень льгот, установленных для ветеранов труда, вне зависимости от региона проживания.

«Инициатива позволит северянам, которые много лет трудились в суровых условиях, воспользоваться преференциями и поддержкой, даже если они решат уехать по выходу на пенсию в регионы с более мягким климатом», — поясняет глава думского комитета.

Ветераны труда, равно как и прочие категории ветеранов, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки, отмечается в письме Лантратовой. В числе таких мер — пенсии, пособия, ежемесячные денежные выплаты, предоставление жилых помещений, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также медицинскую помощь и протезирование зубов. Кроме того, в субъектах России может присваиваться звание ветерана труда регионального уровня. Однако гражданин, получивший такое звание, при переезде в другой регион теряет право на соответствующие льготы, говорится в обращении к главе Минтруда.

«Благами труда северян пользовались все жители страны»

Лантратова отметила, что в ее адрес регулярно поступают обращения граждан, которые указывают на несправедливость оценки труда работников Крайнего Севера. Заявители отмечают, что северянин, заработавший региональное звание «ветерана труда» своим трудом и проживанием в тяжелых климатических условиях, после выхода на пенсию теряет право на доплаты и льготы в случае переезда в более комфортное место проживания.

«По замечанию заявителей, благами труда северян (среди которых — добыча полезных ископаемых) пользовались не только регионы, в которых они осуществляли свою трудовую деятельность, а все жители нашей страны. Тем не менее, при смене места жительства заслуги такого работника не учитываются, а льготы утрачиваются», — пишет Лантратова.

Сейчас для присвоения звания «Ветеран труда» работнику необходимо иметь трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет — для мужчин, напомнила Лантратова. Кроме того, нужно иметь особые трудовые заслуги, подтвержденные ведомственными знаками отличия, почетными званиями, благодарностями президента или иными официальными документами.

Так, для получения звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» работающим в автономном округе женщинам требуется достичь трудового стажа 25 лет, мужчинам — 30. Чтобы получить звание «Ветеран труда Республики Саха (Якутия)», мужчинам необходимо проработать в регионе не менее 25 лет, женщинам — не менее 20.