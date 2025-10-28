В 2026 году предполагается увеличение среднего объема страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров, который составит более 27 тысяч рублей. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с ТАСС.

Эксперт обратила внимание на то, что к началу июля 2025 года средняя величина начисленной страховой пенсии для неработающих пенсионеров в России достигла суммы в 25,826 тысяч рублей. Финогенова указала на то, что после индексации этот показатель составит 27,788 рублей.

Она также обратила внимание, что средний объем социальной пенсии по старости, которая полагается для неработающих пенсионеров, достигал 15,856 рублей на начало июля, и напомнила, что эта категория пенсий не зависит от продолжительности трудового стажа и накопленных взносов, в отличие от страховой пенсии.

По словам эксперта, с апреля 2026 года эта сумма также увеличится благодаря индексации на рост прожиточного минимума пенсионера в 2025 году. Однако, отметила Финогенова, в настоящий момент отсутствуют достоверные данные о коэффициенте самой индексации.

Страховая пенсия представляет наиболее распространенный вид выплат, который назначается россиянами после достижения пенсионного возраста, при инвалидности или потере кормильца. Ее сумма определяется фиксированной выплатой и индивидуальными пенсионными коэффициентами. Стоимость одного балла определяет государство, а их общее число зависит от трудового стажа и размера заработной платы.

Социальная пенсия начисляется россиянам, не имеющим трудового стажа в силу тех или иных причин (напр. дети-инвалиды) или при нехватке стажа для страховой пенсии. Социальные пенсии по старости назначаются через пять лет после достижения общего пенсионного возраста.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2026 году вырастет размер пенсии у 38 млн россиян.